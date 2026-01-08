;

Condenan a 14 años de cárcel a exalcalde de Algarrobo y extesorera del municipio por desfalco y fraude

Además, un tercer involucrado, hermano de la extesorera, recibió 3 años de presidio.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Condenan a 14 años de cárcel a exalcalde de Algarrobo y extesorera del municipio por desfalco y fraude

Este jueves, el Tribunal de San Antonio condenó al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, a 14 años de cárcel.

La misma condena recibió la extesorera del municipio y expareja de Yáñez, Belén Carrasco, ambos involucrados por el desfalco y fraude en la Municipalidad de Algarrobo.

Revisa también:

ADN

Ambos recibieron 10 años por malversación de caudales públicos, y 4 años por lavado de activo.

Por su parte, Sixto Carrasco, hermano de esta última, recibió 3 años y 1 día de presidio tras funcionar como testaferro.

La Fiscalía habían solicitado 20 años de cárcel, sin embargo, el tribunal otorgó solo la mitad. En tanto, ordenó a los imputados restituir más de $2.000 millones.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad