Condenan a 14 años de cárcel a exalcalde de Algarrobo y extesorera del municipio por desfalco y fraude

Este jueves, el Tribunal de San Antonio condenó al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, a 14 años de cárcel.

La misma condena recibió la extesorera del municipio y expareja de Yáñez, Belén Carrasco, ambos involucrados por el desfalco y fraude en la Municipalidad de Algarrobo.

Ambos recibieron 10 años por malversación de caudales públicos, y 4 años por lavado de activo.

Por su parte, Sixto Carrasco, hermano de esta última, recibió 3 años y 1 día de presidio tras funcionar como testaferro.

La Fiscalía habían solicitado 20 años de cárcel, sin embargo, el tribunal otorgó solo la mitad. En tanto, ordenó a los imputados restituir más de $2.000 millones.