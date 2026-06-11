A qué hora empieza el Mundial 2026 este jueves: horario en Chile y dónde ver en vivo el partido inaugural

Se acabó la espera: este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En esta primera jornada del torneo se jugarán dos partidos correspondientes al Grupo A.

México y Sudáfrica protagonizarán el duelo inaugural de esta Copa del Mundo en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Posteriormente, se llevará a cabo el compromiso entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Akron, en Guadalajara.

¿A qué hora empieza el Mundial 2026 este jueves?

El Mundial 2026 comenzará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Dicho encuentro se jugará a partir de las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el partido inaugural del Mundial 2026?

En Chile, el partido inaugural del Mundial 2026 se podrá ver en vivo por la señal de Chilevisión en televisión abierta y por DSports en TV cable.

Además, el duelo entre México y Sudáfrica se podrá ver vía streaming en las plataformas de Paramount+ y Disney+.