;

A qué hora empieza el Mundial 2026 este jueves: horario en Chile y dónde ver en vivo el partido inaugural

Las selecciones de México y Sudáfrica darán el puntapié inicial a la Copa del Mundo 2026. Este partido se podrá ver por televisión abierta en Chile.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Matt McNulty - FIFA

Se acabó la espera: este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En esta primera jornada del torneo se jugarán dos partidos correspondientes al Grupo A.

México y Sudáfrica protagonizarán el duelo inaugural de esta Copa del Mundo en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Posteriormente, se llevará a cabo el compromiso entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Akron, en Guadalajara.

¿A qué hora empieza el Mundial 2026 este jueves?

El Mundial 2026 comenzará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Dicho encuentro se jugará a partir de las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el partido inaugural del Mundial 2026?

En Chile, el partido inaugural del Mundial 2026 se podrá ver en vivo por la señal de Chilevisión en televisión abierta y por DSports en TV cable.

Además, el duelo entre México y Sudáfrica se podrá ver vía streaming en las plataformas de Paramount+ y Disney+.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad