Infartante definición en Perú: Keiko Fujimori vuelve a liderar el escrutinio por menos de 1.000 votos

La elección presidencial en Perú sigue al rojo vivo. Con el 98,2% del escrutinio oficial contabilizado por la ONPE, la candidata derechista Keiko Fujimori volvió a ponerse al frente de la segunda vuelta frente al izquierdista Roberto Sánchez.

Según los datos preliminares, la hija del expresidente Alberto Fujimori alcanza el 50,001% de los votos, en una definición marcada por una diferencia mínima.

Según consigna El País, la diferencia es de menos de 1.000 votos, aunque la tendencia podría variar a medida que avance la revisión de actas pendientes.

Votos del exterior y actas impugnadas serán clave

El recuento ha tenido varios cambios durante las últimas horas. Sánchez comenzó por detrás de Fujimori, pero logró crecer a medida que llegaron los votos de zonas rurales, consideradas más favorables a la izquierda.

Sin embargo, Fujimori volvió a tomar ventaja apoyada en el conteo de sufragios emitidos por peruanos en el exterior, un segmento que históricamente ha mostrado mayor respaldo a la derecha. En ese escenario, su comando espera que la diferencia pueda ampliarse durante la revisión final.

El proceso, además, podría extenderse más de lo habitual. Las autoridades electorales anticiparon que el resultado definitivo demorará al menos un mes debido a lo ajustado del conteo y a la existencia de cerca de un millar de actas impugnadas por alguna de las partes.

El escenario mantiene en tensión a Perú, que enfrenta una definición presidencial voto a voto. Aunque Fujimori aparece momentáneamente en primer lugar, la estrecha diferencia obliga a esperar la resolución de las actas observadas y la confirmación oficial de la ONPE.

Por ahora, ningún sector puede cantar victoria. La elección se encamina a una etapa decisiva donde cada acta pendiente podría modificar el resultado final.