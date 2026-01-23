Decretan prisión preventiva para excarabinera que lideraba banda que robó a la empresa Brinks en 2024

El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó prisión preventiva para la excarabinera Claudia Bustamante (47), ex sargento primero de la institución, imputada como líder de la banda que protagonizó el robo millonario a la empresa de valores Brinks, ocurrido el 16 de agosto de 2024 en la capital de O’Higgins.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía le imputó los delitos de robo con intimidación y asociación criminal, vinculándola a dos hechos: el asalto consumado a Brinks, desde donde se habrían sustraído más de $11 mil millones, y un intento de robo frustrado a Prosegur en febrero de 2024, que buscaba apropiarse de cerca de $24 mil millones.

El Ministerio Público sostiene que los imputados de ambas causas forman parte de la misma estructura delictual.

“La mami”

Según los antecedentes expuestos, Bustamante cumplía un rol de liderazgo dentro del grupo, siendo conocida como “la jefa” o “la mami”.

Fue detenida el jueves en Rancagua y, tras el procedimiento, Carabineros confirmó su desvinculación de la institución, donde se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales.

La causa, investigada por Carabineros, ya suma 20 personas formalizadas, mientras continúan las diligencias para recuperar el dinero sustraído. El tribunal fijó como plazo máximo de investigación el 16 de febrero, fecha clave para el avance del caso.