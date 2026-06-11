“Mucha pena y dolor”: la terrible muerte que golpea a Leo Rey y al mundo de la música chilena

Esta semana el cantante de cumbia Leo Rey comunicó en las redes sociales una lamentable pérdida personal.

En un breve post, acompañado de una fotografía del recuerdo, el artista chileno confirmó la muerte de Antonio Villablanca.

“Lamento con mucha pena y dolor la partida del querido tío Antonio Villablanca. Gran persona y el mejor productor de Chile”, destacó.

En la misma descripción del post añadió un dato no menor: “Gracias a él el grupo La Noche logró todo su éxito. Q.E.P.D”.

Villablanca fue un empresario de peso en el mundo de las artes, ejerciendo como manager y productor. En su perfil de Instagram aparece como el representante oficial de emblemas del sonido fiestero como Ráfaga y Garras de amor.

Otros artistas como Jordan también se tomaron un momento para despedirlo, agradeciendo, de paso, el apoyo durante sus carreras sobre los escenarios.

Las reacciones de apoyo en la publicación de Leo Rey no tardaron en aparecer en la caja de comentarios. “Que noticia más lamentable, les mando un gran abrazo”, dijo uno. “Don Antonio, el mejor de todos, extrañaremos tanto su presencia, un gran ser humano”, expresó otra voz.

“En nombre de su familia y de todo el equipo @artistaschile, agradecemos cada mensaje de cariño y condolencias que hemos recibido”, dice una de las publicaciones donde se informó la situación.

“Las huellas de nuestro querido Antonio Villablanca quedarán para siempre en cada persona que lo conoció”, se lee.