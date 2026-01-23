;

AES Andes decide dejar el proyecto INNA de hidrógeno verde tras revisión de inversiones

Decisión responde a foco corporativo y lineamientos de la matriz. Firma recalca potencial del sector y acelera desarrollo eléctrico con nuevas centrales.

Martín Neut

Tamara Aranda

AES Andes

AES Andes

AES Andes informó que decidió desistir de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa de producción de hidrógeno y amoníaco verde valorizada en cerca de US$ 10 mil millones, tras revisar su cartera de inversiones y redefinir sus prioridades estratégicas.

La compañía explicó que la determinación responde a su decisión de concentrar recursos en proyectos de generación renovable y almacenamiento de energía, en línea con los lineamientos de su matriz en Estados Unidos. “Tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA”, señaló.

Revisa también:

ADN

Desde la empresa subrayaron que la decisión “no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”, y aseguraron que INNA “es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona”, descartando que el retiro se deba a conflictos territoriales o ambientales.

El desistimiento se produce en un contexto de ajuste de expectativas de la industria del hidrógeno verde a nivel global, donde varios proyectos de gran escala han sido revisados o postergados, pese al impulso político que ha tenido el sector en Chile.

“Protección para los cielos”

El proyecto había generado controversia por su eventual impacto en el entorno del observatorio Cerro Paranal, además de recibir críticas durante la campaña presidencial por parte del presidente electo José Antonio Kast, quien manifestó su rechazo a iniciativas que pudieran afectar los cielos del norte.

Tras conocerse la decisión, la astrónoma y divulgadora científica Teresa Paneque señaló estar “muy contenta por la decisión de la empresa de no continuar con el proyecto”, aunque advirtió que esta responde a “una presión pública y política”.

Añadió que “no basta con simplemente celebrar” y llamó a avanzar en la protección legal de los entornos de los observatorios astronómicos, a los que calificó como “áreas únicas en el mundo”.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad