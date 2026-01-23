AES Andes decide dejar el proyecto INNA de hidrógeno verde tras revisión de inversiones

AES Andes informó que decidió desistir de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa de producción de hidrógeno y amoníaco verde valorizada en cerca de US$ 10 mil millones, tras revisar su cartera de inversiones y redefinir sus prioridades estratégicas.

La compañía explicó que la determinación responde a su decisión de concentrar recursos en proyectos de generación renovable y almacenamiento de energía, en línea con los lineamientos de su matriz en Estados Unidos. “Tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA”, señaló.

Desde la empresa subrayaron que la decisión “no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”, y aseguraron que INNA “es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona”, descartando que el retiro se deba a conflictos territoriales o ambientales.

El desistimiento se produce en un contexto de ajuste de expectativas de la industria del hidrógeno verde a nivel global, donde varios proyectos de gran escala han sido revisados o postergados, pese al impulso político que ha tenido el sector en Chile.

“Protección para los cielos”

El proyecto había generado controversia por su eventual impacto en el entorno del observatorio Cerro Paranal, además de recibir críticas durante la campaña presidencial por parte del presidente electo José Antonio Kast, quien manifestó su rechazo a iniciativas que pudieran afectar los cielos del norte.

Tras conocerse la decisión, la astrónoma y divulgadora científica Teresa Paneque señaló estar “muy contenta por la decisión de la empresa de no continuar con el proyecto”, aunque advirtió que esta responde a “una presión pública y política”.

Añadió que “no basta con simplemente celebrar” y llamó a avanzar en la protección legal de los entornos de los observatorios astronómicos, a los que calificó como “áreas únicas en el mundo”.