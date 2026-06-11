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Seguidilla de temblores en el norte de Chile generan preocupación: SHOA descarta riesgo de tsunami

Varios sismos se han registrado durante las últimas horas frente a las costas de Atacama, con magnitudes que llegaron hasta 5,5 cerca de Carrizal Bajo.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / kickers

Una seguidilla de temblores registrados durante las últimas horas en el norte de Chile generó preocupación entre habitantes de la Región de Atacama, especialmente en sectores cercanos a Carrizal Bajo.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los movimientos telúricos se han concentrado frente a las costas de esa zona, con varios eventos de mediana intensidad durante la mañana de este jueves.

El registro incluye sismos con magnitudes de 5,5 y 5,4, además de otros movimientos menores en un corto período de tiempo.

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Según la información preliminar, uno de los sismos más fuertes ocurrió a las 08:22 horas, con magnitud 5,5 y epicentro ubicado 48 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, a 33 kilómetros de profundidad. Minutos antes, a las 08:06, se había registrado otro movimiento de magnitud 5,4, localizado 40 kilómetros al noroeste de la misma zona.

La secuencia también incluyó eventos de magnitud 4,4, 4,1, 3,4, 3,2, 3,0 y 2,8, todos concentrados en las cercanías de Carrizal Bajo o frente a sus costas.

La situación llamó la atención de vecinos y usuarios en redes sociales, debido a la frecuencia de los eventos y al temor de que pudieran anticipar un movimiento mayor. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de daños relevantes ni de personas afectadas.

Uno de los puntos más importantes es que el SHOA descartó riesgo de tsunami tras los eventos principales.

En un país sísmico como Chile, los expertos suelen recomendar mantener la calma, revisar las vías de evacuación en zonas costeras y seguir únicamente información oficial ante eventos de este tipo.

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