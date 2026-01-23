;

AUDIO. Exentrenador de Universitario anticipa el amistoso ante la U y llena de elogios al único chileno del cuadro peruano

“Los dos tienen plantel más que suficiente como para realizar un muy buen partido”, señaló Jorge Fossati, bicampeón con Universitario de Lima y exseleccionador de Perú, en conversación con ADN Deportes.

Javier Catalán

Matías Canessa

Jorge Fossati, ex DT de Universitario y la selección peruana

La Universidad de Chile ya se encuentra en Lima para disputar su segundo amistoso de pretemporada y el primero que los hinchas podrán disfrutar en vivo.

El cuadro azul se enfrentará este sábado 24 de enero a Universitario de Perú, en el marco de la Noche Crema, duelo que podrás seguir de manera gratuita a través de las plataformas de Radio ADN o por el canal de YouTube del conjunto inca, aunque en este último caso deberás pagar un monto.

Para conocer más sobre el rival de los dirigidos por Francisco Meneghini, ADN Deportes se puso en contacto con Jorge Fossati, exentrenador de los “merengues”, quien se refirió al encuentro y también al futbolista chileno que integra el elenco limeño.

Los dos tienen plantel más que suficiente como para realizar un muy buen partido. El tema es que, al no ser un duelo oficial, es difícil, porque no sé qué será lo que buscará cada técnico. Seguramente será dar oportunidades a la mayoría de los futbolistas y eso desvirtúa lo que sería un partido oficial”, señaló el también exentrenador de la selección peruana.

El DT argentino, que fue dos veces campeón con Universitario, también tuvo palabras para Miguel Vargas, actual segundo arquero del club. “El año pasado estuvo tapado. Cuando yo llego, él ya estaba y atajaba Sebastián Britos, y Sebastián no le daba la chance a Miguel, porque no es ningún tonto: sabía que donde se relajara, Miguel se lo comía, porque tiene unas cualidades bárbaras como arquero y, por si fuera poco, es un gran profesional y una excelente persona”, comentó sobre el ex Cobresal y Unión La Calera.

A veces estás en un lugar importante, pero no en el sitio que necesitas en ese momento. Eso es lo que le está pasando a Miguel, por eso no juega. Ojalá que tenga oportunidades, porque es un gran arquero”, cerró Fossati sobre “Manotas”.

