La salida de Lucas Cepeda desde Colo Colo al Elche de España ha sido el gran movimiento del fútbol chileno en este mercado de fichajes de verano.

El formado en Santiago Wanderers es uno de los grandes proyectos que tiene actualmente el balompié nacional, por lo que dar el salto a Europa resulta clave para seguir creciendo en su carrera.

Para conocer más sobre los primeros pasos del atacante, ADN Deportes se puso en contacto con quienes fueron fundamentales en sus inicios en el cuadro “caturro”: Domingo Sorace, entrenador asistente y principal del equipo en su etapa formativa, y Joaquín Pereyra, quien fuera capitán de los porteños hace algunos años.

Sobre lo que se le exigía al jugador cuando recién comenzaba a sumar participaciones en el club, Sorace señaló: “Nosotros, junto al cuerpo técnico y los preparadores físicos, fuimos insistiendo en que debía hacer un trabajo extra, y Lucas lo tomó al 100%. Eso le permitió lograr un gran nivel en su condición física. Fue un jugador muy importante en los últimos años antes de ser vendido y todos nos ponemos contentos por lo que está viviendo hoy”.

En cuanto a su comportamiento dentro del plantel, Pereyra, actual jugador de Deportes Iquique, comentó que Cepeda “era muy de involucrarse con los más grandes, de tirar bromas. Era un pibe que escuchaba, no de esa generación nueva que se olvidó de hacerlo. Tiene esas costumbres antiguas del fútbol, de escuchar a los más experimentados. Él sentía que nosotros le dábamos ese respaldo, que si tenía que perderla, íbamos a estar ahí para apoyarlo desde atrás”.

“Estoy seguro de que está para grandes cosas. No le pesa ninguna camiseta, ni la de Wanderers, ni la de Colo Colo, ni la de la selección, y estoy convencido de que si da el salto a otra liga tampoco le va a pesar, porque es su característica. Ojalá que nunca pierda eso. Es el futuro del fútbol chileno”, cerró el volante argentino.