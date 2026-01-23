;

Figura de Limache deja el fútbol chileno para jugar en exótica liga: fichaje confirmado

El delantero Luis Guerra tomó una sorpresiva decisión sobre su futuro.

Figura de Limache deja el fútbol chileno para jugar en exótica liga: fichaje confirmado

Figura de Limache deja el fútbol chileno para jugar en exótica liga: fichaje confirmado / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Luis Guerra fue una de las grandes figuras de Deportes Limache en 2025. Además, fue el máximo asistidor (10) del Campeonato Nacional en la temporada pasada.

Tras su buena campaña con los “tomateros”, el delantero venezolano se perfilaba como un nombre cotizado en el mercado del fútbol chileno. Sin embargo, el jugador tomó una sorpresiva decisión sobre su futuro.

El atacante de 29 años se fue de Chile y firmó con el FC Tobol Kostanay, elenco que compite en la Primera División de Kazajistán.

Este viernes, el elenco kazajo hizo oficial el fichaje a través de sus redes sociales: “El club FC Tobol Kostanay llegó a un acuerdo con el jugador venezolano. Es un jugador rápido y técnicamente fuerte, que hace tiros precisos y crea oportunidades de anotar para sus compañeros de equipo”.

De esta manera, Luis Guerra le puso fin a su etapa en el fútbol chileno, donde defendió la camiseta de Deportes Antofagasta (2020-2024) y la de Deportes Limache (2025).

