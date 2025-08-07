El estadounidense Ben Shelton (7° del ranking ATP) conquistó este jueves el primer título Masters 1000 de su carrera, luego de vencer en tres sets al ruso Karen Khachanov (16°) en la final de Toronto.

En un partidazo sobre la pista dura canadiense, el norteamericano concretó una gran remontada y se impuso al europeo por parciales de 7-6 (5), 4-6 y 7-6 (3), en dos horas y 48 minutos de juego.

El encuentro comenzó parejo, con ambos tenistas sosteniendo su servicio. Sin embargo, el primer quiebre fue a favor del ruso, quien llegó a estar 4-3 arriba, pero no pudo cerrar el primer set, ya que Shelton le devolvió el favor y estiró la definición al tiebreak.

En el desempate, nuevamente la paridad fue protagonista, pero esta vez Khachanov sí pudo aprovechar la ventaja y logró llevarse la primera manga por 7-5.

En el segundo capítulo, Shelton supo reaccionar y logró una ruptura clave en el noveno juego, para colocarse 5-4 y servir para igualar el marcador. Allí, salvó cuatro chances de quiebre por parte de su rival, para finalmente quedarse con el parcial por 6-4 en casi 50 minutos.

El tercer y último set fue similar. Ambos jugadores se hicieron fuertes con su servicio y, al igual que en el primero, todo se definió en el tiebreak. En esta ocasión, el estadounidense sí logró adueñárselo por 7-5, cerrando el partido a su favor y gritando campeón del certamen.

Con esta victoria, Ben Shelton se convirtió en el estadounidense más joven (22 años) en conseguir un título Masters 1000 desde 2004, cuando lo hizo Andy Roddick en Miami.

Además, en la próxima actualización subirá al 6° lugar del ranking ATP, desplazando nada más ni nada menos que al serbio Novak Djokovic.