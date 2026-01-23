Las dos dudas en la UC para enfrentar la final de la Supercopa Chilena 2026 / Twitter @Cruzados

Universidad Católica comenzó con el pie derecho la temporada 2026 al imponerse a Huachipato para clasificarse a la final de la Supercopa Chilena, donde se medirán ante Coquimbo Unido.

De cara a este partido, los cruzados tienen un par de dudas para conformar el equipo de cara al juego del domingo.

Uno de los problemas lo presenta el defensa Branco Ampuero, quien ayer jueves se hizo exámenes por problema en la espalda. Ante este escenario, Juan Ignacio Díaz podría reemplazarlo en la zaga.

La otra duda es de carácter táctico, donde la buena presentación de Justo Giani podría convertirlo en titular, reemplazando a un Clemente Montes que cerró el partido ante Huachipato con problemas en sus dedos, pero en condiciones de jugar en Sausalito.

Así las cosas, a la espera del entrenamiento de este viernes por la tarde, la más probable formación de la UC para enfrentar a Coquimbo Unido sería con Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero o Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Matías Palavecino en mediocampo; dejando en ataque a Cristian Cuevas, Fernando Zampedri y Justo Giani o Clemente Montes.