;

“Me probé en la U, estuve cerca de llegar a Colo Colo, pero me hubiese gustado jugar en Católica”

“Me llegaron algunos comentarios de Católica, que es un club bastante organizado”, declaró el joven volante chileno Tomás Roco, quien hoy milita en el Fortaleza de Brasil.

Bastián Lizama

Instagram @rockito31._

Instagram @rockito31._

Tomás Roco es uno de los jugadores chilenos con más proyección en el extranjero. El volante formado en Cobreloa estuvo cerca de arribar a Colo Colo a inicios del 2025, pero el fichaje nunca se concretó y finalmente partió al Fortaleza de Brasil, donde se ha consolidado como una de las figuras del equipo Sub 20.

En una reciente entrevista, el mediocampista de 19 años sorprendió al revelar en cuál de los tres grandes del fútbol chileno le gustaría jugar y, aunque casi llega al Estadio Monumental, no escogió al “Cacique”.

Revisa también:

ADN

“Yo tuve pruebas en la U cuando chico, estuve cerca de Colo Colo, pero me hubiera gustado jugar en Universidad Católica”, declaró Roco en diálogo con el streamer Adielito_05.

En esa línea, el joven volante sostuvo que “me llegaron algunos comentarios de Católica, que es un club bastante organizado, un buen club. Las condiciones que tiene el club son bastante buenas, así que me hubiera gustado jugar en Católica”.

Cabe recordar que Tomás Roco debutó con apenas 18 años con Cobreloa en la Copa Chile 2023, para dar el salto el año siguiente a Primera División y quedar libre a final de la temporada 2024. Pese a que lo quiso Colo Colo en ese escenario, el jugador optó por seguir su carrera en Brasil, donde está instalado desde principios del 2025.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad