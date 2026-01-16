“Me probé en la U, estuve cerca de llegar a Colo Colo, pero me hubiese gustado jugar en Católica”

Tomás Roco es uno de los jugadores chilenos con más proyección en el extranjero. El volante formado en Cobreloa estuvo cerca de arribar a Colo Colo a inicios del 2025, pero el fichaje nunca se concretó y finalmente partió al Fortaleza de Brasil, donde se ha consolidado como una de las figuras del equipo Sub 20.

En una reciente entrevista, el mediocampista de 19 años sorprendió al revelar en cuál de los tres grandes del fútbol chileno le gustaría jugar y, aunque casi llega al Estadio Monumental, no escogió al “Cacique”.

“Yo tuve pruebas en la U cuando chico, estuve cerca de Colo Colo, pero me hubiera gustado jugar en Universidad Católica”, declaró Roco en diálogo con el streamer Adielito_05.

En esa línea, el joven volante sostuvo que “me llegaron algunos comentarios de Católica, que es un club bastante organizado, un buen club. Las condiciones que tiene el club son bastante buenas, así que me hubiera gustado jugar en Católica”.

Cabe recordar que Tomás Roco debutó con apenas 18 años con Cobreloa en la Copa Chile 2023, para dar el salto el año siguiente a Primera División y quedar libre a final de la temporada 2024. Pese a que lo quiso Colo Colo en ese escenario, el jugador optó por seguir su carrera en Brasil, donde está instalado desde principios del 2025.