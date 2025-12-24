Kast invita a Bukele a su cambio de mando y desata dura división en el oficialismo

El anuncio del presidente electo José Antonio Kast sobre la invitación al Mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo abrió un flanco de debate político y generó una clara división en el oficialismo.

La invitación fue confirmada por el propio líder republicano tras su reciente viaje a Ecuador. En conversación televisiva, señaló que sostuvo una conversación “larga” con jefe de Estado salvadoreño, luego de imponerse en la elección presidencial del pasado 14 de diciembre, instancia en la que extendió la invitación.

Si bien la asistencia aún no está confirmada, Kast expresó su expectativa de que pueda acompañarlo en el inicio de su mandato.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, da un discurso en un evento oficial en la ciudad de San Salvador. / MARVIN RECINOS Ampliar

Las reacciones desde el oficialismo no tardaron en llegar. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ericka Ñanco (FA), cuestionó el gesto y advirtió que no se trata de una acción inocua. A su juicio, de acuerdo a lo recogido por T13, Chile mantiene una tradición democrática que debe resguardar con firmeza y que invitar a Bukele implica una señal política clara, considerando las críticas internacionales a su estilo de gobierno.

En la misma línea, la diputada Nathalie Castillo (PC) calificó la invitación como “una señal muy preocupante”, apuntando a que el mandatario salvadoreño representa un modelo que, según sostuvo, ha concentrado poder y debilitado el Estado de Derecho bajo el argumento de la seguridad. Para la parlamentaria, incorporar esa figura en una ceremonia republicana requiere un debate político de fondo.

Otras voces del oficialismo adoptaron una postura más matizada. El diputado Vlado Mirosevic (PL) reconoció que no comparte el modelo de Bukele, pero recalcó que la decisión de a quién invitar corresponde al Presidente electo y es plenamente legítima, aunque aclaró que él no habría cursado esa invitación.

Desde una mirada más institucional, el senador José Miguel Insulza (PS) recordó que en los cambios de mando es habitual invitar a autoridades de todos los países con los que Chile mantiene relaciones diplomáticas, subrayando que Kast está en su derecho de hacerlo. Una postura similar expresó el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), quien afirmó que la eventual presencia de Bukele debe leerse como un acto republicano y una señal del vínculo bilateral entre ambos países.