Pronostican lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: este “día clave” marcaría el adiós temporal al calor

Un frente en altura con comportamiento errático amenaza la estabilidad. De concretarse, las precipitaciones se registrarían principalmente en los sectores de la precordillera y cordillera.

Javier Méndez

/ Hans Scott

La estabilidad veraniega tiene los días contados en la Región Metropolitana. Tras una semana de vaivenes térmicos que alcanzaron los 32,4 °C en Quinta Normal, los modelos meteorológicos advierten sobre un quiebre inminente en el tiempo.

Según Meteored, el Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) pronostica una vaguada en altura que se desplaza hacia la zona central. Este fenómeno traerá aire frío y un aumento de la inestabilidad que afectará directamente a las zonas más elevadas de la capital.

Si bien este viernes y sábado las máximas rondan los 31 °C, el panorama cambiará radicalmente a partir del domingo 25 de enero. Durante esa tarde, la nubosidad aumentará y hay posibilidades de que caidan algunas precipitaciones en los sectores cordilleranos.

Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrirá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 26. Es en este bloque horario donde se proyecta la mayor probabilidad de chubascos y, sorpresivamente, la ocurrencia de tormentas eléctricas.

Los termómetros también experimentarían una variación. Los santiaguinos sentirán un alivio inmediato frente a las altas temperaturas, con máximas que podrían bajar hasta los 26 °C o 27 °C el último día de este fin de semana.

"Por ahora, en el centro de Santiago podrían registrarse solo chubascos aislados y de bajo monto“, describieron en el portal especializado en meteorología.

De todas formas hay que tener en consideración que los frentes en altura tienen un compartamiento errático y el pronóstico podría varias de aquí a la fecha mencionada.

