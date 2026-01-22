VIDEO. José Antonio Kast tras gira en zonas afectadas por incendios forestales: “Viví mucho dolor, pero también mucha esperanza”
El presidente electo evitó adelantar anuncios al llegar a la OPE y valoró el compromiso de jóvenes voluntarios durante el recorrido por la región del Biobío.
El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la emergencia por los incendios forestales en la regiones del Biobío y del Ñuble tras llegar a las Oficinas del Presidente Electo (OPE), luego de realizar una gira por las zonas afectadas por la catástrofe.
En ese contexto, Kast evitó adelantar anuncios y señaló que el análisis de la situación se abordará en instancias posteriores.
“No tengo nada nuevo que decir. Lo más probable es que tendremos una instancia para poder conversar sobre todo”, afirmó.
El mandatario electo destacó el impacto emocional de su visita a terreno y valoró el rol del voluntariado en medio de la emergencia.
“Viví mucho dolor, pero también mucha esperanza en la gira”, sostuvo, agregando que “vi muchos jóvenes dispuestos a colaborar como voluntarios y eso es una inyección de energía para las personas que más sufrieron”.
