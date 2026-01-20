Pese a los problemas estomacales de su rival, Garin cae y deja al Australian Open sin chilenos / WILLIAM WEST

En la madrugada del martes en Chile, el Australian Open se quedó sin chilenos en el cuadro tras la eliminación de Cristian Garin.

El número 2 de nuestro país, 82 del ranking ATP, no tuvo un buen sorteo, pues quedó emparejado con el 25 del mundo, el ítalo-argentino Luciano Darderi.

En un choque de derechos pesados, “Gago” se las arregló para mantener a raya al cabeza de serie 22 del torneo, forzando el tie break del primer set, donde el europeo se impuso 7-5.

Luego, ambos jugadores intercambiaron quiebres, pero Darderi fue más profundo y concretó un break en el undécimo game que le permitió ganar 7/5 el segundo parcial.

Ya en el tercero, Garin sufrió otro quiebre decisivo y llegó a estar abajo 4/5, pero el europeo comenzó a sufrir problemas estomacales que lo complicaron al momento de servir con tal de cerrar el partido, dándole un espacio al chileno para el quiebre, desatando toda su furia ante la situación.

Darderi iba 7-6 7-5 5-4 y saque y empezó a encontrarse mal del estómago .



Mirar como revienta la raqueta pic.twitter.com/sbrqRCZn7R — EL MANICOMIO DE FOKINA 🤪🎾 (@Miguelcmm1) January 20, 2026

Eso sí, a duras penas, y con analgésicos mediante, Luciano Darderi resistió hasta el tie break, donde hizo gala de su poderío para el 7-3 en el desempate, donde selló el 7/6, 7/5 y 7/6 con que despachó al chileno en casi 3 horas de juego.

DARDERI VINCE UNA PARTITA PAZZESCA 💙😂



Il tennista italiano durante il terzo set inizia ad avvertire dei problemi di stomaco, resiste, vince la partita e scappa in bagno 😅#Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Darderi pic.twitter.com/ipxrsOhPPF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026

Con esto, Cristian Garin no pudo defender la segunda ronda que había alcanzado en el Australian Open en 2025, cuestión que le significará bajar al puesto 91 del planeta.

Ahora, el tenista nacional volverá a nuestro país para prepararse de cara a la serie de Copa Davis contra Serbia, a la cual llegará sin victorias en lo que va de 2026.