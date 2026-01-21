;

VIDEO. “Borrachos ignorantes”: top 15 del ranking ATP vive incómodo momento con espectadores durante el Australian Open

Pese al incidente, Alejandro Davidovich Fokina se impuso en cinco sets al estadounidense Reilly Opelka.

Damián Riquelme

Alejandro Davidovich (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

Alejandro Davidovich (Photo by Quinn Rooney/Getty Images) / Quinn Rooney

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina tuvo un cómodo debut en el Australian Open tras superar al austríaco Filip Misolic en tres sets.

Este martes, por la segunda ronda, se enfrentó con el estadounidense Reilly Opelka, número 63 del ranking ATP. El español partió ganando los dos primeros sets con un 6/3 y 7/6 (3).

Tras una mala racha de puntos, el de Estados Unidos logró igualar el match con un 7/5 y 6/4, pero cuando estaban en el cuarto set, unos hinchas de las primeras gradas del Kia Arena comenzaron a gritarle a Davidovich Fokina “USA, USA, USA” para desconcentrarlo.

El número 14 del mundo les respondió: “¿Qué USA, gilip...?“. Posteriormente, se les acercó y los encaró.

Finalmente, el español logró ganar el encuentro pese a este incómodo momento tras imponerse en el quinto set por 6/4.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el tenista español declaró que “había cuatro ignorantes borrachos, entre que no sabemos si apuestan, pero al final dan un “por cu...” que flipas. Hay gente respetuosa que puede animar, pero siempre hay cuatro ignorantes que no respetan”, se desahogó.

Este viernes, Alejandro Davidovich Fokina se tendrá que medir en tercera ronda con el también estadounidense Tommy Paul.

Así fue el conflicto

