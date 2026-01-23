;

“A un día de empezar la pretemporada el club decidió no contar conmigo para este 2026... Espero recuperarme”

“Hicimos lo posible con mi esposa para quedarnos, pero no fue decisión nuestra”, señaló el delantero Walter Ponce, quien dejó de ser jugador de Cobreloa.

Daniel Ramírez

@walter.poncee

@walter.poncee

A través de sus redes sociales, el delantero nacional Walter Ponce informó que dejó de ser jugador de Cobreloa y que su salida del club se debe a una decisión que tomó la dirigencia, quedando sin equipo en este periodo de pretemporada.

“Han sido dos semanas un poco difíciles en muchos aspectos… A un día de empezar la pretemporada, el club decidió no contar conmigo para este 2026 y esto provocó muchos cambios”, escribió el atacante de 27 años en una publicación en Instagram.

En la misma línea, remarcó: “Quiero darle las gracias a la gente que estuvo preguntando por mi situación y sobre todo a los hinchas loínos que siempre nos mostraron cariño y respeto durante el año que estuvimos juntos. Hicimos lo posible con mi esposa para quedarnos, pero no fue decisión nuestra”.

“Espero recuperarme bien y lo antes posible para no perder este año y seguir jugando”, agregó el futbolista, quien en julio del año pasado sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior y meniscos en la rodilla derecha.

Ahora, Walter Ponce tendrá que buscar equipo para la temporada 2026. El delantero registra pasos por Palestino, Universidad de Concepción, Deportes La Serena, Barnechea, Valour FC de Canadá, Unión La Calera y Cobreloa.

