“Me pone contento volver a jugar en Chile... Todo esto es por mi familia y quiero aprovechar al máximo la oportunidad”
Jean Meneses redebutó en el fútbol chileno con la camiseta de Deportes Limache y lo hizo con un golazo ante Coquimbo Unido en la Supercopa. “Espero seguir creciendo, venía de un año con pocos minutos”, afirmó tras el partido.
Jean Meneses tuvo un agridulce regreso al fútbol chileno. Tras siete temporadas en el extranjero, el delantero nacional debutó oficialmente con Deportes Limache y lo hizo a lo grande, marcando un golazo frente a Coquimbo Unido en las semifinales de la Supercopa 2026.
El ex Vasco da Gama capturó un balón afuera del área y sacó un zurdazo que dejó sin opciones al portero Diego Sánchez, estableciendo el 1-1 parcial. Sin embargo, Coquimbo Unido logró remontar y se impuso por 3-2, avanzando a la gran final del torneo ante Universidad Católica.
Una vez finalizado el encuentro, Meneses habló con la transmisión de TNT Sports tras ser elegido la figura del partido y valoró su retorno al país. "Me pone muy contento volver a jugar en Chile. Todo esto es por mi familia. Se me dio la oportunidad de venir a Limache y quiero aprovecharla al máximo", comenzó declarando.
“Te queda una sensación con gusto a poco por lo que mostramos, por cómo jugó el equipo. Se nos escapó el partido, pero esto recién comienza y el equipo se vio muy bien”, agregó.
En esa línea, el exseleccionado nacional destacó su reencuentro con el técnico Víctor Rivero, con quien logró un ascenso a Primera División con San Luis en la campaña 2014-15. “Es muy importante, te ayuda demasiado para jugar tranquilo, para desarrollarte de la mejor manera dentro del campo”, afirmó.
“Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos. Estaba el miedo de volver a jugar y que vaya a sentir una molestia o algo, pero creo que me preparé muy bien físicamente para poder jugar. Se vio el otro día con Everton y hoy también se vio de muy buena manera”, complementó.
Por último, Jean Meneses trazó los objetivos de Deportes Limache para la temporada 2026. “El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó. El equipo está pensando en una competencia internacional y creo que va a ser un bonito año para todos”, sentenció.
