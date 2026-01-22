“Me pone contento volver a jugar en Chile... Todo esto es por mi familia y quiero aprovechar al máximo la oportunidad”

Jean Meneses tuvo un agridulce regreso al fútbol chileno. Tras siete temporadas en el extranjero, el delantero nacional debutó oficialmente con Deportes Limache y lo hizo a lo grande, marcando un golazo frente a Coquimbo Unido en las semifinales de la Supercopa 2026.

El ex Vasco da Gama capturó un balón afuera del área y sacó un zurdazo que dejó sin opciones al portero Diego Sánchez, estableciendo el 1-1 parcial. Sin embargo, Coquimbo Unido logró remontar y se impuso por 3-2, avanzando a la gran final del torneo ante Universidad Católica.

Una vez finalizado el encuentro, Meneses habló con la transmisión de TNT Sports tras ser elegido la figura del partido y valoró su retorno al país. "Me pone muy contento volver a jugar en Chile. Todo esto es por mi familia. Se me dio la oportunidad de venir a Limache y quiero aprovecharla al máximo", comenzó declarando.

“Te queda una sensación con gusto a poco por lo que mostramos, por cómo jugó el equipo. Se nos escapó el partido, pero esto recién comienza y el equipo se vio muy bien”, agregó.

Jean Meneses y un especial reencuentro Deportes Limache

En esa línea, el exseleccionado nacional destacó su reencuentro con el técnico Víctor Rivero, con quien logró un ascenso a Primera División con San Luis en la campaña 2014-15. “Es muy importante, te ayuda demasiado para jugar tranquilo, para desarrollarte de la mejor manera dentro del campo”, afirmó.

“Creo que hoy se vio reflejado y espero seguir creciendo. Venía de un año donde no había tenido muchos minutos. Estaba el miedo de volver a jugar y que vaya a sentir una molestia o algo, pero creo que me preparé muy bien físicamente para poder jugar. Se vio el otro día con Everton y hoy también se vio de muy buena manera”, complementó.

Por último, Jean Meneses trazó los objetivos de Deportes Limache para la temporada 2026. “El objetivo principal es clasificar a una copa internacional. Eso de mantener la categoría ya pasó. El equipo está pensando en una competencia internacional y creo que va a ser un bonito año para todos”, sentenció.