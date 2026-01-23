FOTOS. Así son las camisetas 2026 de la Primera B: cinco de 16 clubes confirmados
Conoce las indumentaria que utilizarán los equipos del ascenso para el presente año.
La temporada 2026 de la Primera B contará con la participación de equipos históricos de nuestro país como Cobreloa, Unión Española, Santiago Wanderers, entre otros.
Cinco de los 16 clubes ya han presentado a través de sus redes sociales las camisetas de local que utilizarán durante el torneo que arrancará en febrero.
Entre los destacados se encuentra el conjunto ‘hispano’, quienes cambiaron de auspiciador.
El equipo de la comuna de Independencia y que jugará por tercera temporada en la B pasó de la americana Reebok a la ecuatoriana Marathon.
Camisetas confirmadas por los equipos de la Primera B
- Deportes Iquique
- Deportes Temuco:
- Rangers de Talca
- San Luis de Quillota:
- Santiago Wanderers:
- Por confirmar | Club Deportes Santa Cruz
- Por confirmar | Cobreloa
- Por confirmar | Curicó Unido
- Por confirmar | Deportes Antofagasta
- Por confirmar | Deportes Copiapó
- Por confirmar | Deportes Puerto Montt
- Por confirmar | Deportes Recoleta
- Por confirmar | Magallanes
- Por confirmar | San Marcos de Arica
- Por confirmar | Unión Española
- Por confirmar | Unión San Felipe
