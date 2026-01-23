;

FOTOS. Así son las camisetas 2026 de la Primera B: cinco de 16 clubes confirmados

Conoce las indumentaria que utilizarán los equipos del ascenso para el presente año.

Nicolás Lara Córdova

Así son las camisetas 2026 de la Primera B: cinco de 16 clubes confirmados

La temporada 2026 de la Primera B contará con la participación de equipos históricos de nuestro país como Cobreloa, Unión Española, Santiago Wanderers, entre otros.

Cinco de los 16 clubes ya han presentado a través de sus redes sociales las camisetas de local que utilizarán durante el torneo que arrancará en febrero.

Entre los destacados se encuentra el conjunto ‘hispano’, quienes cambiaron de auspiciador.

El equipo de la comuna de Independencia y que jugará por tercera temporada en la B pasó de la americana Reebok a la ecuatoriana Marathon.

Camisetas confirmadas por los equipos de la Primera B

  • Deportes Iquique
  • Deportes Temuco:
  • Rangers de Talca
  • San Luis de Quillota:
  • Santiago Wanderers:
  • Por confirmar | Club Deportes Santa Cruz
  • Por confirmar | Cobreloa
  • Por confirmar | Curicó Unido
  • Por confirmar | Deportes Antofagasta
  • Por confirmar | Deportes Copiapó
  • Por confirmar | Deportes Iquique
  • Por confirmar | Deportes Puerto Montt
  • Por confirmar | Deportes Recoleta
  • Por confirmar | Magallanes
  • Por confirmar | San Marcos de Arica
  • Por confirmar | Unión Española
  • Por confirmar | Unión San Felipe

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad