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Youtuber rompe récord histórico tras alcanzar 500 millones de suscriptores: “No nací en Hollywood, nací sin dinero”

El fenómeno digital logró una marca nunca antes vista y reafirmó su impacto global dentro y fuera de las redes sociales.

Nelson Quiroz

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El creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, alcanzó un hito sin precedentes en la historia de YouTube al convertirse en el primer creador individual en superar los 500 millones de suscriptores en la plataforma.

La marca fue alcanzada durante una transmisión en vivo seguida por cientos de miles de personas y posteriormente confirmada por YouTube, que calificó el logro como un momento histórico para el ecosistema digital.

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El récord corresponde exclusivamente a su canal principal y consolida una trayectoria de crecimiento que lo llevó a convertirse en 2024 en el canal más seguido de la plataforma.

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Su ascenso ha sido meteórico: superó los 100 millones de suscriptores en 2022, alcanzó los 300 millones en 2024, llegó a los 400 millones en 2025 y ahora rompe la barrera del medio billón de seguidores apenas un año después.

Lejos de celebrar únicamente las cifras, Donaldson aprovechó el momento para recordar sus orígenes. En un mensaje difundido tras alcanzar la meta, aseguró que estadísticamente nunca debió llegar tan lejos.

Recordó que sus padres enfrentaron dificultades económicas tras la crisis financiera de 2008 y que, en sus primeros años como creador, debía ahorrar los ingresos obtenidos por publicidad para comprar equipamiento básico. “No nací en Hollywood, nací en un pequeño pueblo sin dinero ni recursos”, señaló, atribuyendo su éxito a la constancia y al trabajo diario para mejorar su contenido.

Con 28 años, MrBeast se ha transformado en una de las figuras más influyentes de internet gracias a sus desafíos millonarios, producciones de gran escala y campañas solidarias.

Iniciativas como Team Trees, Team Seas y WaterAid han recaudado decenas de millones de dólares para causas medioambientales y humanitarias. Su éxito también se ha expandido fuera de YouTube con proyectos empresariales y producciones audiovisuales, consolidándolo como una de las personalidades digitales más relevantes del mundo.

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