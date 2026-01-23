;

Vuelve a Europa: Pablo Galdames es presentado oficialmente en su nuevo club

El chileno posó en redes sociales con la camiseta del Burgos de España.

Damián Riquelme

Vuelve a Europa: Pablo Galdames es presentado oficialmente en su nuevo club

Vuelve a Europa: Pablo Galdames es presentado oficialmente en su nuevo club / Instagram @burgos_cf

Durante los últimos días comenzó a tomar forma una de las novedades del mercado: el Burgos cerró la incorporación del chileno Pablo Galdames.

El volante de 29 años llega al conjunto español firmando un contrato hasta junio de 2027, luego de rescindir su contrato con Independiente de Avellaneda.

Pese a tener una temporada solo regular en Argentina, disputando 33 encuentros y marcando 4 goles (3 de ellos en Copa Sudamericana), dicho nivel le valió para poder volver a cruzar el charco.

El Burgos suma así a su primer refuerzo en este mercado de fichajes invernal europeo. El club de Castilla y León actualmente milita en la Segunda División española, donde permanece desde la temporada 2021/2022, luego de ascender desde la Segunda División B (tercera división). Actualmente, marchan en la séptima posición en la liga de ascenso, con 35 años.

Esta será la séptima camiseta de Pablo Galdames desde su debut en el profesionalismo con la camiseta de Unión Española en el año 2014, club en el que estuvo por cuatro años hasta que se marchó a Vélez Sarsfield. Posteriormente, el Genoa se quedó con el pase del chileno, a quien cedieron por una temporada en 2023 al Cremonese. Al año siguiente regresó a Sudamérica, al Vasco da Gama y luego a Independiente.

