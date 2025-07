“El futsal en Chile es bien centralizado, Limache o Cobreloa tienen el nombre del club, pero son de Santiago”

El equipo de futsal de Colo Colo se consagró campeón del campeonato por segundo año consecutivo tras vencer en la final del hexagonal a O’Higgins.

Una de las figuras de los albos en esta disciplina es Bastián Farías, quien en conversación con Los Tenores de la Tarde comentó cómo es competir en este deporte representando a un equipo como el “Cacique”.

“Venimos haciendo las cosas bien en el último tiempo. Somos bicampeones, estuvimos en la Copa Libertadores, que ahí también es otra la realidad. Así que aprendimos de los errores, y ahora el objetivo es salir campeones el segundo semestre para volver a ir a la Copa con más experiencia”, partió diciendo.

“El futsal en Chile es bien centralizado. Casi siempre es un equipo amateur de futsal el que toma el nombre de un equipo profesional, como Limache o Cobreloa, que tienen el nombre del club, pero son de Santiago”, agregó el jugador que suma más de 150 goles con la camiseta alba,

Sobre como fueron sus inicios en el deporte, señaló: “la mayoría de los jugadores de futsal hicieron series menores en cadetes en equipos de fútbol. En mi caso, deambulé por Colo Colo y Magallanes. Una vez ya estaba en la universidad, se me dio la oportunidad de jugar futsal. Me vieron jugando en la universidad y me invitaron a probarme en Palestino”.

Además, Farías contó que un jugador del actual plantel de honor del “Cacique”, compitió en la discplina. “El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, jugó futsal. De hecho, en 2010 jugó un campeonato por Colo Colo. Estuvo en la Selección Chilena también y fue a un Sudamericano”, sentenció.