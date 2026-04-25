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Loyola sufre en Italia: Pisa vuelve a caer y comienza a sentenciar su descenso

El equipo del chileno necesitará un milagro para mantener la categoría.

Felipe Romo

Loyola sufre en Italia: Pisa vuelve a caer y comienza a sentenciar su descenso

Felipe Loyola no lo pasa bien en su primera temporada en Europa, ya que su club está a un paso de consumar su descenso. Pisa cayó por la cuenta mínima ante Parma y se mantiene como colista absoluto de la Serie A.

Nesta Elphege marcó en los 82´ para los “Crociati”, mientras que el chileno no sumó minutos.

Con esto, Pisa se mantiene en los 18 puntos, a diez de la última plaza que asegura la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano. Ahora, los “Nerazzurri” dependerán de otros resultados para tener chances matemáticas.

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Si Lecce, donde juega el joven defensor chileno Matías Pérez, logra una victoria Ante Hellas Verona esta jornada y el equipo suma una derrota más en la próxima fecha, el descenso del Pisa será un hecho.

Solo restan cuatro fechas para el desenlace del torneo, por lo que Loyola tendrá que remar contra corriente para la salvación.

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