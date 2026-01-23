;

VIDEO. Estados Unidos realiza nuevo ataque contra embarcación en aguas del Pacífico: reportan dos muertos y un sobreviviente

La operación deja dos muertos y un sobreviviente; es parte de la estrategia marítima de EE.UU., cuestionada por los derechos humanos.

Martín Neut

Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que, según información de inteligencia, transitaba por rutas asociadas al narcotráfico. La operación militar dejó dos personas fallecidas y un tercer ocupante sobreviviente, cuya búsqueda fue activada posteriormente por la Guardia Costera estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que el objetivo era una lancha identificada como parte de actividades de tráfico ilícito de drogas.

En registros audiovisuales difundidos por la propia institución se observa la explosión del bote, en el que previamente viajaban tres personas. No obstante, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que confirmen de manera concluyente el vínculo de los tripulantes con organizaciones criminales.

Van ejecutado 35 ataques similares

La acción se enmarca en el denominado plan “Lanza del Sur”, impulsado por la administración de Donald Trump desde septiembre pasado, que contempla el uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

Desde el inicio de esta estrategia, Estados Unidos ha ejecutado más de 35 ataques similares, con un saldo superior a 110 muertos.

Este es el primer ataque de este tipo desde la captura del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, operación tras la cual Washington concentró parte de sus esfuerzos en la incautación de activos vinculados a Venezuela.

