Donald Trump va contra la ONU y lanza su propio “Consejo de Paz” para “competir”: estos son los países que ya firmaron

El mandatario presentó la iniciativa en Davos, Suiza, criticó al organismo multilateral y sumó adhesiones de Medio Oriente, Asia, Europa y América Latina.

Martín Neut

Donald Trump

Donald Trump / Chip Somodevilla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en Davos, Suiza, el denominado “Consejo de Paz”, una iniciativa impulsada por su administración que busca posicionarse como un organismo alternativo a la ONU y “competir” con él.

En su discurso, el mandatario afirmó que “el mundo es más rico, seguro y pacífico que hace un año” y cuestionó el rol del organismo internacional, señalando que la ONU tiene “un tremendo potencial que no está siendo bien utilizado”.

La propuesta surgió en el marco del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, con el objetivo de impulsar el fin de las hostilidades y supervisar la reconstrucción del territorio, aunque fue proyectada como una estructura permanente.

Los países firmantes

El Consejo se define como una organización orientada a promover paz, estabilidad y gobernanza en zonas afectadas por conflictos y sería encabezado por Trump como presidente de la junta de manera indefinida.

En la ceremonia de adhesión participaron representantes de los siguientes países:

  • Argentina
  • Paraguay
  • Indonesia
  • Jordania
  • Kazajstán
  • Marruecos
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Turquía
  • Egipto
  • Bahréin
  • Pakistán
  • Hungría
  • Kosovo
  • Uzbekistán
  • Vietnam

Israel no estuvo presente en la firma pero confirmó su adhesión al Consejo de Paz.

