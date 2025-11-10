Van más de 20 embarcaciones hundidas: seis muertos en ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes (10.11.2025) que el Ejército hundió dos lanchas en aguas del Pacífico oriental, en dos operaciones en las que murieron seis presuntos “narcoterroristas”.

“Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas“, anunció el funcionario en un mensaje en X junto a un video de los ataques.

De acuerdo con el jefe del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones hundidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, informó Hegseth, quien agregó que no hubo heridos entre las tropas estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses, como han hecho en todos los ataques de este tipo, no revelaron la identidad de los fallecidos, ni pruebas de que traficaban drogas.

Campaña lleva 76 muertos

Con estos dos nuevos ataques, ya suman 76 los fallecidos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe, y una veintena el total de embarcaciones destruidas como parte de la campaña que la Administración del presidente Trump lleva a cabo desde septiembre.

En lo que especialistas consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EE.UU. mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino.

La operación, que ha provocado el rechazo de los Gobiernos de Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de estar implicados en redes de narcotráfico, también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, ya de camino al Caribe.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, defendió Hegseth este lunes.