VIDEOS. Loyola es testigo privilegiado de insólita derrota de su nuevo club: Inter de Milán le remontó el marcador en 8 minutos

Aunque fue citado, el volante nacional no tuvo acción en el Pisa, que comenzó ganando y se fue goleado del Giuseppe Meazza.

Carlos Madariaga

Loyola es testigo privilegiado de insólita derrota de su nuevo club: Inter de Milán le remontó el marcador en 8 minutos

Loyola es testigo privilegiado de insólita derrota de su nuevo club: Inter de Milán le remontó el marcador en 8 minutos / NurPhoto

Felipe Loyola ha tenido horas más que movidas tras oficializar su salida de Independiente para jugar en el fútbol europeo, más específicamente en el Pisa de Italia.

Lejos de esperar por una adaptación, fue inmediatamente convocado en el elenco que pelea por evitar el descenso, considerando que tenían una difícil visita para enfrentar al puntero de la Serie A, Inter de Milán.

Desde la banca, Felipe Loyola apreció el sorprendente nivel de sus nuevos compañeros, considerando que antes de la media hora silenciaron el Giuseppe Meazza con un doblete de Stefano Moreo.

Sin embargo, Inter de Milán se sacudió del impacto y, entre el minuto 39 y el segundo descuento del lapso inicial, puso al Pisa en su lugar para remontar el marcador con un penal de Piotr Zielinski, además de los tantos de Lautaro Martínez y Francesco Esposito.

Ante este contexto, Felipe Loyola no tuvo chance de ingresar al Giuseppe Meazza y, para peor, su equipo se desmoronó, volviendo a sufrir una ráfaga de goles.

Con los tantos de Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny y Henrikh Mkhitaryan en los últimos 11 minutos del compromiso, Inter de Milán selló un contundente 6-2 con el que afianzó su liderato, manteniendo a Pisa como colista de la Serie A.

Felipe Loyola deberá esperar a tener su debut en el Calcio el sábado 31 de enero, cuando reciban al Sassuolo.

