El mensaje del WRC Rally Chile Biobío a los damnificados por los incendios: “Vamos a estar con ustedes” / Luis Barra / WRC Rally Chile Biobío

La organización del WRC Rally Chile Biobío hizo llegar un sentido mensaje de apoyo y solidaridad a los danmificados por los incendios forestales en el sur del país.

A través de un video difundido en redes sociales, el director general del evento, Felipe Horta, expresó su profunda preocupación por la situación que vive la región.

“Con sensibilidad y compromiso, queremos transmitirle que para toda esta gran familia de nuestro campeonato Copec Rally Mobile, se ha producido algo que es muy doloroso en la región del Biobío”, comenzó declarando.

En esa línea, Horta adelantó que ya se encuentran trabajando en iniciativas para ir en ayuda de las zonas afectadas: “Estamos trabajando porque queremos hacer un evento de verdad, que contribuya económicamente, sensorialmente y emocionalmente para la reconstrucción de todas las zonas afectadas en la región del Biobío".

“El compromiso del rally es completo, así que vamos a estar con ustedes, amigos del Biobío, pronto. Nos estamos organizando para hacer el trabajo más profesional posible y llegar a ustedes de manera sensible", añadió.

Finalmente, el director general del WRC Rally Chile Biobío cerró con un mensaje de aliento para las personas afectadas: “Este es el cariño de toda la gente del rally para todos los afectados en la región del Biobío. ¡Vamos Biobío!”.