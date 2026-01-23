¿Estarán los fondos necesarios? La disputa entre Contraloría y el Gobierno por Ley de Reajuste tras gastos por incendios

Durante esta semana se abrió un nuevo flanco entre la Contraloría General de la República y el Gobierno, luego de que la contralora Dorothy Pérez advirtiera que la magnitud de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío podría comprometer recursos fiscales clave, afectando la viabilidad financiera de la Ley de Reajuste del Sector Público.

En concreto, durante la tramitación del proyecto, la contralora alertó que, debido a los siniestros, “se va a requerir utilizar gran parte” de las líneas de emergencia del Presupuesto 2026 para enfrentar la contingencia, lo que implicaría que “no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la Ley de Reajuste”.

La advertencia generó molestia en sectores del oficialismo, que acusaron una intromisión en definiciones de carácter político.

La respuesta del Gobierno

Ante este escenario, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, salió a responder y buscó separar ambos debates. En diálogo con Radio Futuro, sostuvo que “la Ley de Reajuste del Sector Público tiene un carril aparte respecto a los temas asociados a emergencia o reconstrucción”, recalcando además que el reajuste “ya se aprobó, lo que fue una buena noticia incluso pensando en aquellos funcionarios que están trabajando en el combate de los incendios”.

“Ahí están los funcionarios de la Conaf, son funcionarios públicos; aquellos que dan la vida por nuestro país en estos momentos, también merecen su reajuste como cualquier otro funcionario público. Pero aparte de eso, tenemos nosotros como Estado, la posibilidad de activar los fondos nacionales de reconstrucción mediante decreto exento”.

“Eso, además, tiene un comité asesor del fondo de reconstrucción, que depende del ministerio de Hacienda, y esto se organiza en la línea de permitir donaciones de privados para justamente potenciar lo que son los proyectos de reconstrucción. O sea, pueden recibir aporte privado en dinero o en especies durante alrededor de dos años, y ustedes saben que, por la ley de donación, además, todas las personas que donen o empresas o particulares que donen pueden producir beneficios tributarios, dijo.

Asimismo, la ministra destacó que el combate directo de los incendios también cuenta con una línea presupuestaria distinta. “Hemos aumentado los recursos para todo el trabajo de prevención y combate de incendios forestales”, señaló, detallando que el presupuesto pasó “de alrededor de 60 mil millones a más de 170 mil millones”, lo que, según la ministra, permitió reforzar brigadas, brigadistas y aeronaves, junto con mayores recursos para Bomberos, Conaf y el propio Senapred.

Finalmente, Vallejo llamó a “separar un poco las aguas” y subrayó que el Estado hoy está mejor preparado para enfrentar emergencias de gran magnitud. “El esfuerzo que ha dicho el Presidente Gabriel Boric por aumentar los recursos para la emergencia ha sido significativo, significativo respecto a como ha estado anteriormente”, cerró.