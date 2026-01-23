;

VIDEO. Incendio estructural deja diez casas afectadas y dos bomberas heridas en Lo Prado

Algunos residentes del sector fueron evacuados debido a la cercanía del fuego con una distribuidora de gas.

Ruth Cárcamo

Gabriel Riveros

Bomberos combate incendio estructural en Lo Prado: al menos cinco casas afectadas

Bomberos combate incendio estructural en Lo Prado: al menos cinco casas afectadas

Esta mañana se originó un incendio estructural que afectó a diez casas en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana, y dejó a dos bomberas heridas.

Según información preliminar, el siniestro se inició cerca de las 07:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Territorio Antártico con Pardo Villalón, hasta donde llegaron voluntarios de Bomberos.

Debido al riesgo de propagación, se declaró una tercera alarma de incendio, y los vecinos se sumaron a las labores de combate. Asimismo, residentes del sector fueron evacuados debido a la cercanía del fuego con una distribuidora de gas.

10 casas afectadas y dos bomberas lesionadas

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jadhi Henríquez, informó que el siniestro está circunscrito y sin riesgo de propagación. “Tenemos seis viviendas afectadas directamente, y otras cuatro afectadas indirectamente”, detalló.

Por último, señaló que “tenemos dos bomberas lesionadas”, quienes sufrieron caídas “de distinto nivel”, por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial.

Revisa aquí un video del incendio en Lo Prado:

