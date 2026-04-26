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Ministra Sedini hace frente a las críticas: “La izquierda recurre al bullying cuando no tiene argumentos, pero tengo cuero de chancho”

La vocera de Gobierno denunció ataques personales y aseguró que buscan “bajarla de la agenda política”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Cristobal Ramirez

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, abordó las críticas a su gestión y acusó que parte de ellas responde a una estrategia de “bullying” impulsada desde sectores de izquierda.

En entrevista con Ex Ante, la secretaria de Estado afirmó que existe un patrón de ataques personales dirigidos a ministras del gabinete, señalando que “la fijación” en aspectos como apariencia física o vestimenta no se observa con autoridades masculinas.

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Mara Sedini / Oscar Guerra

“Ese bullying o esas agresiones que tienen como objetivo denigrar, están articuladas desde una izquierda muy agresiva que busca destruir la imagen de una persona, dañarla personalmente, para bajarla de la agenda política (...) Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad. Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho, expuso.

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Pese a ello, la vocera afirmó que mantiene su enfoque en la labor gubernamental. “Soy una de las figuras más expuestas por mi rol. Pero honestamente, las críticas personales no me desvían de mi foco. No me quedo dando vueltas en una posición victimista, sino todo lo contrario", señaló. En ese contexto, comentó: “Creo que estos son momentos que fortalecen, donde uno sigue avanzando y que parte de este desafío implica entender que en Chile hay gente que está sufriendo y hay que trabajar por ellos, independiente de los obstáculos que uno tenga en el camino“.

Respecto de su evaluación en encuestas, donde ha registrado cifras bajas, la ministra indicó que estos resultados responden al contexto en que ha debido desempeñar sus funciones, incluyendo la comunicación de medidas relacionadas con el alza de combustibles. “Las encuestas son fotografías del momento”, afirmó.

En el plano político, Sedini también cuestionó a sectores de oposición, señalando que recurren a discursos de confrontación. “La izquierda va a tomar la lucha de clases constantemente para argumentar en contra de cualquier cosa que haga este gobierno. El ataque contra la rebaja del impuesto corporativo es precisamente eso: poner unos contra otros, ricos contra pobres. Y acá es todo lo contrario”, sostuvo.

Finalmente, defendió el funcionamiento del equipo comunicacional del Ejecutivo, asegurando que existe coordinación interna y descartando versiones sobre tensiones o excesivo control en las vocerías.

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