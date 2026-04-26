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“Cole Allen”: el antiguo y misterioso mensaje viral que desató locas teorías tras ataque en cena con Donald Trump

Un post del 2023 con el nombre del detenido generó una ola de especulación en la red social X.

Nelson Quiroz

Getty Images - Captura

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Una loca teoría sin evidencia se instaló en redes sociales tras el ataque registrado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, luego de que usuarios viralizaran una antigua publicación que menciona el nombre del principal sospechoso, Cole Tomas Allen.

El contenido corresponde a un mensaje difundido en 2023 en la plataforma X (anteriormente Twitter), desde una cuenta identificada como “Henry Martinez”.

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El post incluía únicamente el nombre “Cole Allen”, sin contexto ni explicaciones. Tras conocerse la identidad del detenido por el incidente ocurrido en el hotel Washington Hilton, la publicación comenzó a circular masivamente.

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A partir de esa coincidencia, usuarios en redes impulsaron diversas interpretaciones. Algunas apuntan a una supuesta “advertencia del futuro”, mientras que otras plantean descabelladas teorías sobre viajes en el tiempo o conexiones no verificadas con hechos previos vinculados a Donald Trump, quien asistía al evento.

El fenómeno se amplificó en pocas horas: la publicación acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios. Parte de los usuarios calificó el hecho como “inquietante”, mientras otros lo atribuyen a una coincidencia sin mayor significado.

La falta de actividad posterior en la cuenta que difundió el mensaje también ha sido mencionada como un elemento que alimenta las especulaciones.

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En paralelo, las autoridades estadounidenses continúan investigando el ataque ocurrido durante la cena, donde se reportaron disparos y el sospechoso fue detenido por personal de seguridad. Según antecedentes preliminares, Allen, de 31 años, habría ingresado como huésped al hotel donde se realizaba el evento.

Hasta ahora, no existe información oficial que vincule la publicación viral con el ataque ni con el detenido. Tampoco se ha confirmado la identidad o autenticidad de la cuenta desde la cual se difundió el mensaje original.

Mientras la investigación sigue en curso, el caso también ha derivado en un debate digital sobre la circulación de teorías no verificadas tras hechos de alto impacto público.

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