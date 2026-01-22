;

El nuevo ‘tapado’ de Colo Colo en el mercado: es seleccionado de La Roja y suena en la U

Según información de ADN Deportes, el lateral de Audax Italiano, Esteban Matus, está en carpeta de los albos y ya tuvo conversaciones con Aníbal Mosa.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo enfrentará una jornada decisiva este jueves, cuando el directorio de Blanco y Negro se reúna para discutir la planificación del plantel y, lo más importante, aprobar la venta de Lucas Cepeda, quien cuenta con una oferta concreta del Elche de España.

La salida del extremo de 23 años es inminente y le dejará a los albos cerca de tres millones de dólares, además de un porcentaje del pase en una futura venta. Un negocio que inyectará recursos claves en Macul y abrirá la puerta a la llegada de nuevos refuerzos.

Si bien en algún minuto se pensaba que el plantel ya estaba cerrado, lo cierto que es la salida de Cepeda podría significar un cambio de planes. De hecho, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la carpeta del “Cacique”.

Se trata de Esteban Matus, lateral izquierdo de Audax Italiano y que también ha sonado para llegar a Universidad de Chile en este mercado. Según información de ADN Deportes, el jugador de 23 años ya tuvo conversaciones con Aníbal Mosa y la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón.

Es más, el seleccionado de La Roja cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico de Fernando Ortiz, que lo sigue como opción para la banda izquierda, tanto de lateral como de extremo, pese a que hoy tiene a Erick Wiemberg y Diego Ulloa como variantes en dicha posición.

Cabe destacar que Esteban Matus tiene contrato con Audax Italiano hasta diciembre de 2027. Por lo tanto, si Colo Colo lo quiere, se verá obligado a negociar con el cuadro de La Florida.

