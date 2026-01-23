“Está desatado”: analista internacional y primer año del segundo mandato de Donald Trump

Durante este viernes, el analista internacional Robert Funk, doctor en Ciencias Políticas y profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, conversó con ADN Hoy y abordó el escenario internacional marcado por los recientes movimientos del gobierno de Donald Trump.

En una semana intensa en materia internacional, el presidente de Estados Unidos cumplió el primer año de su segundo mandato con una serie de anuncios y acciones de alto impacto. Entre ellos, la detención de Nicolás Maduro en Nueva York, amenazas vinculadas primero a una eventual anexión y luego a la compra de territorios, además de un aparente acuerdo en torno a Groenlandia.

A esto se sumó el anuncio realizado en el Foro Económico Mundial de Davos, donde Trump presentó una “junta de paz”, iniciativa que algunos analistas interpretan como un intento de reemplazar ciertas funciones de Naciones Unidas. En paralelo, este jueves se desarrolló en Abu Dhabi una reunión entre representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto bélico que se extiende desde hace casi cuatro años.

El primer año de Trump

Consultado por su diagnóstico del primer año de Donald Trump en este nuevo período en la Casa Blanca, Robert Funk fue categórico. “ Habría que ponerle una palabra: impredecible . Trump siempre ha sido un personaje con algún nivel de imprevisibilidad, pero la verdad es que las cosas que han ocurrido este año han tomado a muchos por sorpresa. Y el mundo, lo que vemos en el mundo, es que se encuentra en una situación de ajuste, teniendo que ajustarse a una nueva realidad”, sostuvo.

“La gente que rodea a Donald Trump ha cambiado. Es otro grupo de personas en la Casa Blanca, y son personas que ya no están dispuestas a parar el carro, a decirle que esto no es legal o que esto no es incluso políticamente aconsejable. Entonces, está desatado”, afirmó.

Funk agregó que, a diferencia de su primer mandato, hoy el presidente y su equipo cuentan con mayor experiencia en el manejo del aparato estatal. “Saben cómo usar el gobierno, saben cuáles son los espacios, las instituciones, incluso las leyes que les convienen para implementar su agenda, para castigar a sus enemigos, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y ocurre algo parecido también a nivel internacional”, explicó.

“Una gran estrategia”

Respecto a los objetivos de Trump en este segundo mandato, el analista señaló que “hay un debate. Hay gente que cree que aquí hay una gran estrategia que tiene que ver con dividir el mundo en tres esferas de influencia: una para Estados Unidos, una para Rusia y otra para China”, planteó.

“Hay gente que cree que Trump, en el fondo, es un presidente transaccional, que lo que le interesa es negociar, dar vuelta al tablero con el propósito de volver a la mesa a negociar y sacar concesiones, sacar beneficios para Estados Unidos o tal vez para él personalmente”, dijo.

Junta de Paz

Finalmente, al ser consultado por la denominada “junta de paz”, originalmente pensada para la reconstrucción de Gaza y que algunos consideran una amenaza para Naciones Unidas, Funk relativizó su alcance.

“No me sorprendería que Trump se haya dado cuenta de que podría armar algo parecido a una nueva organización internacional, con la misión de implementar o mantener la paz, que es un poco lo que hace Naciones Unidas”, señaló, aunque fue escéptico respecto de su viabilidad.

“Pero es un sueño. Esto está hecho a la imagen de Trump, con Trump como presidente vitalicio o miembro vitalicio, con un logo, con un emblema dorado”, añadió.

En ese sentido, el académico subrayó que los países que han aceptado participar no son actores centrales del sistema internacional. “Con alguna excepción, como Israel, en general son países que dependen de su relación con Estados Unidos”, indicó, mencionando a Paraguay, Uzbekistán, Bulgaria, Egipto y Kazajistán.

“Los países europeos, Australia, Japón o India no han aceptado. Entonces, es difícil ver que esto realmente pueda amenazar a Naciones Unidas o incluso cumplir su objetivo inicial, que es ayudar a mantener la paz en Gaza”, concluyó.