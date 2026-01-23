Trump retira a Estados Unidos de la OMS: acusa aportes desiguales entre países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que oficializa el retiro del país norteamericano de la Organización Mundial de la Salud.

Concretamente, en el documento, Trump sostuvo que la OMS realizó una “mala gestión” de la pandemia de COVID-19 y que no impulsó “reformas urgentes”, según informó The New York Times.

Además, en la misiva cuestionó el sistema de financiamiento del organismo, señalando que Estados Unidos realizaba aportes “injustamente onerosos” en comparación con otros países, señalando como ejemplo a China.

Sin embargo, la salida no sorprendió a nadie. Desde 2020, Trump amenazó y mantuvo críticas públicas contra la OMS por su rol durante la crisis sanitaria y, ese mismo año, inició el proceso formal para retirar a su país del organismo. Sin embargo, la medida quedó sin efecto tras el cambio de administración.

De hecho, al asumir en enero de 2021, el entonces presidente Joe Biden frenó la decisión y mantuvo a Estados Unidos dentro de la agencia, como señala el medio citado.