;

Trump retira a Estados Unidos de la OMS: acusa aportes desiguales entre países

El mandatario también criticó la gestión del organismo durante la pandemia de COVID-19 y acusó falta de reformas.

Cristóbal Álvarez

Donald Trump

Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que oficializa el retiro del país norteamericano de la Organización Mundial de la Salud.

Concretamente, en el documento, Trump sostuvo que la OMS realizó una “mala gestión” de la pandemia de COVID-19 y que no impulsó “reformas urgentes”, según informó The New York Times.

Revisa también:

ADN

Además, en la misiva cuestionó el sistema de financiamiento del organismo, señalando que Estados Unidos realizaba aportes “injustamente onerosos” en comparación con otros países, señalando como ejemplo a China.

Sin embargo, la salida no sorprendió a nadie. Desde 2020, Trump amenazó y mantuvo críticas públicas contra la OMS por su rol durante la crisis sanitaria y, ese mismo año, inició el proceso formal para retirar a su país del organismo. Sin embargo, la medida quedó sin efecto tras el cambio de administración.

De hecho, al asumir en enero de 2021, el entonces presidente Joe Biden frenó la decisión y mantuvo a Estados Unidos dentro de la agencia, como señala el medio citado.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad