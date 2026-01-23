;

Tragedia en España: revelan posible causa del accidente de trenes que dejó 45 muertos

Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad dentro de lo establecido para ese tramo. Se descartó un error humano.

ADAMUZ, SPAIN - JANUARY 20: General view of the overturned Iryo train on the railroad tracks in Adamuz. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Tras la trágica colisión de trenes ocurrida en España, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) llevó a cabo una investigación que dilucida el posible motivo detrás del incidente.

La comisión considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el domingo pasado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy.

Por lo anterior, se cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura. La hipótesis se ve sustentada por el hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban cortes.

“De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”, señaló el informe de la CIAF.

Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas. El balance definitivo de la tragedia que ha conmocionado a España y sembrado dudas sobre la fiabilidad de su sistema ferroviario quedó ayer establecido en 45 muertos.

