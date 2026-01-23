;

Demuelen “minimarket de la droga” en Pudahuel tras reapertura: tenía pago con tarjeta y lista de precios

El inmueble operaba como un punto fijo de venta de drogas y había retomado su funcionamiento tras dos procedimientos policiales, lo que derivó en su demolición y en la detención total de siete personas.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Demuelen “minimarket de la droga” en Pudahuel tras reapertura: tenía pago con tarjeta y lista de precios

Fue demolido un inmueble que funcionaba como un verdadero “minimarket” de venta de drogas en Pudahuel, luego de una serie de operativos policiales que permitieron la detención de siete personas por infracción a la Ley 20.000 este jueves.

Concretamente, la acción fue coordinada entre Carabineros de Chile, el Ministerio Público y el municipio, con el objetivo de erradicar definitivamente este foco delictual, luego de que el caso quedara al descubierto tras un patrullaje preventivo por una riña en la vía pública en avenida Los Mares.

En ese contexto, Carabineros detectó un inmueble donde se vendían drogas con un afiche, que mantenía visible una lista de precios y formas de pago, incluso mediante tarjetas.

Revisa también:

ADN

Los detalles

En el primer procedimiento, ocurrido el miércoles 21, fue detenido un hombre de 43 años, con antecedentes; además se incautó droga dosificada, dinero en efectivo y un arma de fuego incompleta.

Pese a ese operativo, el punto volvió a operar al día siguiente. En una segunda intervención, personal policial sorprendió nuevamente la venta de drogas en el mismo lugar y detuvo al encargado, un sujeto de 48 años, también con antecedentes, mientras otros individuos huían, uno de ellos portando un arma. En esa ocasión, las transacciones se realizaban solo en efectivo, ya que el día anterior se había incautado la máquina de cobro.

Ante la reiteración de los hechos, se decidió la demolición del inmueble irregular para cerrar el punto de venta. No obstante, Carabineros advirtió que el fenómeno comenzó a desplazarse a propiedades colindantes. Así, tras una denuncia anónima de vecinos, efectivos de la 55.ª Comisaría de Pudahuel realizaron otro operativo en el sector, concretando nuevas detenciones y la incautación de drogas, dinero y teléfonos celulares, completando siete aprehendidos en total.

Desde la institución policial destacaron que la colaboración ciudadana fue clave para el avance de las diligencias y aseguraron que los patrullajes y operativos continuarán para evitar la reinstalación de puntos de venta en el sector.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad