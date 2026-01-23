Demuelen “minimarket de la droga” en Pudahuel tras reapertura: tenía pago con tarjeta y lista de precios

Fue demolido un inmueble que funcionaba como un verdadero “minimarket” de venta de drogas en Pudahuel, luego de una serie de operativos policiales que permitieron la detención de siete personas por infracción a la Ley 20.000 este jueves.

Concretamente, la acción fue coordinada entre Carabineros de Chile, el Ministerio Público y el municipio, con el objetivo de erradicar definitivamente este foco delictual, luego de que el caso quedara al descubierto tras un patrullaje preventivo por una riña en la vía pública en avenida Los Mares.

En ese contexto, Carabineros detectó un inmueble donde se vendían drogas con un afiche, que mantenía visible una lista de precios y formas de pago, incluso mediante tarjetas.

Los detalles

En el primer procedimiento, ocurrido el miércoles 21, fue detenido un hombre de 43 años, con antecedentes; además se incautó droga dosificada, dinero en efectivo y un arma de fuego incompleta.

Pese a ese operativo, el punto volvió a operar al día siguiente. En una segunda intervención, personal policial sorprendió nuevamente la venta de drogas en el mismo lugar y detuvo al encargado, un sujeto de 48 años, también con antecedentes, mientras otros individuos huían, uno de ellos portando un arma. En esa ocasión, las transacciones se realizaban solo en efectivo, ya que el día anterior se había incautado la máquina de cobro.

Ante la reiteración de los hechos, se decidió la demolición del inmueble irregular para cerrar el punto de venta. No obstante, Carabineros advirtió que el fenómeno comenzó a desplazarse a propiedades colindantes. Así, tras una denuncia anónima de vecinos, efectivos de la 55.ª Comisaría de Pudahuel realizaron otro operativo en el sector, concretando nuevas detenciones y la incautación de drogas, dinero y teléfonos celulares, completando siete aprehendidos en total.

Desde la institución policial destacaron que la colaboración ciudadana fue clave para el avance de las diligencias y aseguraron que los patrullajes y operativos continuarán para evitar la reinstalación de puntos de venta en el sector.