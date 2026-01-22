En menos de 24 horas: “minimarket de droga” en Pudahuel reabrió pese a intervención de Carabineros

Durante esta jornada, Carabineros intervino nuevamente un minimarket desde el cual, el día de ayer, se incautó una gran cantidad de drogas en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Se trata de un inmueble que ofrecía sustancias ilícitas mediante un letrero que también señalaba que se aceptaba todo método de pago, desde cuentas de débito a crédito.

Según información preliminar, este miércoles Carabineros recibió un llamado telefónico que alertaba sobre una riña entre dos sujetos en Avenida Los Mares. Al llegar al lugar, los involucrados huyeron al percatarse de la presencia policial.

Fue en ese contexto que los uniformados advirtieron que la puerta de un minimarket se encontraba abierta y, al observar su interior, detectaron un afiche con tarifas alusivas a la venta de drogas. Las sustancias fueron incautadas, junto con las máquinas de pago.

Droga en mesas y maceteros

Sin embargo, durante esta madrugada, Carabineros volvió a intervenir el inmueble luego de advertir que un hombre, a quien intentaron fiscalizar en medio de patrullajes preventivos, huyó y se ocultó en el lugar .

“El personal ingresó al domicilio (...), percatándose que había gran cantidad de drogas en diferentes mesas y maceteros”, dijo el capitán David Bustos. Eso sí, notaron algo diferente: solo había pago en efectivo, tras la incautación de las máquinas.