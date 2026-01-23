Encuentran cuerpo sin vida de trabajador que habría sido succionado por ducto en Tomé

Fue durante la tarde de este jueves cuando la sanitaria Essbio informó que un trabajador contratista se encontraba desaparecido tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de mantención en la comuna de Tomé.

Según informó la compañía, el técnico especializado en trabajos sumergidos, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, habría sido succionado por los ductos de un estanque, ubicado en el sector Cerro Estanque.

Durante esta madrugada, Essbio emitió un comunicado informando que “tras las labores de búsqueda desarrolladas por los equipos de emergencia, fue encontrado el cuerpo del trabajador contratista”.

“Total disposición a colaborar con todas las diligencias e investigaciones”

“Desde el primer momento, la empresa activó sus protocolos de emergencia, informó a las autoridades competentes, y coordinó un corte de agua potable de emergencia para facilitar las labores de los equipos especializados”, añadió.

Finalmente, la sanitario expresó sus condolencias y reafirmó “su total disposición a colaborar con todas las diligencias e investigaciones que lleven adelante las autoridades correspondientes”.