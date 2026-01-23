Por una cocinilla en mal estado: los detalles de la acusación contra el imputado por los incendios en el Biobío

La Policía de Investigaciones de Chile detuvo al principal sospechoso sindicado como responsable de iniciar uno de los incendios forestales que afectaron durante el fin de semana a la región del Biobío, emergencia que dejó más de 20 personas fallecidas y miles de damnificados.

Según informó la autoridad, se trata de un hombre de 39 años, de nacionalidad chilena, quien es investigado como autor material del incendio registrado en el sector Trinitarias, en la comuna de Concepción, foco que posteriormente se propagó a distintos puntos de la región.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que el sujeto habría estado utilizando una cocinilla en mal estado , lo que habría provocado el inicio del fuego. Por este hecho, se le imputó el delito de incendio de bosque.

Además, el Ministerio Público aseguró contar con pruebas suficientes para acreditar los hechos investigados.

La persecutora señaló que la detención fue el resultado de un “silencioso trabajo científico” desarrollado durante los últimos cuatro días, liderado por el fiscal de Concepción, Jorge Lorca, junto a peritos de la Bicrim Central y otras unidades especializadas de la PDI.

Según detallaron, el imputado registra antecedentes por lesiones graves e infracciones a la ley de propiedad industrial.

Su formalización quedó fijada para este viernes, instancia en la que el Ministerio Público le imputará, entre otros delitos, su eventual responsabilidad en los homicidios vinculados a las víctimas fatales que dejó la emergencia.