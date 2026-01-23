;

Celebra el PDG: Tricel confirma victoria de Guillermo Valdés como diputado por el Maule sobre candidato UDI

El Tribunal Electoral Regional del Maule se pronunció frente a la reclamación ingresada por la Unión Democratica Independiente. Guillermo Valdes fue ratificado como parlamentario.

Pablo Castillo

Juan Espinoza

El Tribunal Electoral Regional del Maule se pronunció frente a una reclamación ingresada por la UDI, solicitando una nueva revisión de mesas para lograr recuperar el escaño perdido ante el Partido de la Gente por 88 votos.

Esto generó una fuerte polémica entre ambas colectividades, ya que el gremialismo aseguró durante la semana que el tribunal les había dado la razón y que Felipe Donoso había ganado el cupo en disputa, lo que fue negado por el Partido de la Gente. Su candidato Guillermo Valdés fue ratificado por el Tribunal Electoral como diputado.

El asunto escaló e incluso el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, salió a denunciar supuestas amenazas desde la UDI hacia su colectividad. Con esto se da por cerrado el capítulo, completando la confirmación del Congreso que asumirá desde el 11 de marzo.

El Tribunal Calificador de Elecciones determinó que el que asumirá el escaño será Guillermo Valdes, del PDG, quien logró 12.500 votos.

“La sentencia definitiva de calificación y proclamación será dictada y notificada formalmente en el transcurso de la próxima semana, concluyendo así de manera definitiva el proceso electoral en el Distrito 17°“, finalizó.

Los candidatos o candidatas electas son:

  • Roberto Celedon Fernandez (Frente Amplio) 44.677 votos
  • Priscilla Castillo Gerli (Partido Democrata Cristiano) 47.964
  • Javier Muñoz Riquelme (Partido Democrata Cristiano) 34.935
  • Guillermo Victoriano Valdes Carmona (PDG) 12.500
  • Jorge Guzman Zepeda (Evolución Política) 37.180
  • Benjamin Moreno Bascur (Partido Republicano) 34.451
  • German Verdugo Soto (Partido Nacional Libertario) 21.484

