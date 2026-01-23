Celebra el PDG: Tricel confirma victoria de Guillermo Valdés como diputado por el Maule sobre candidato UDI

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Celebra el PDG: Tricel confirma victoria de Guillermo Valdés como diputado por el Maule

El Tribunal Electoral Regional del Maule se pronunció frente a una reclamación ingresada por la UDI, solicitando una nueva revisión de mesas para lograr recuperar el escaño perdido ante el Partido de la Gente por 88 votos.

Esto generó una fuerte polémica entre ambas colectividades, ya que el gremialismo aseguró durante la semana que el tribunal les había dado la razón y que Felipe Donoso había ganado el cupo en disputa, lo que fue negado por el Partido de la Gente. Su candidato Guillermo Valdés fue ratificado por el Tribunal Electoral como diputado.

El asunto escaló e incluso el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, salió a denunciar supuestas amenazas desde la UDI hacia su colectividad. Con esto se da por cerrado el capítulo, completando la confirmación del Congreso que asumirá desde el 11 de marzo.

El Tribunal Calificador de Elecciones determinó que el que asumirá el escaño será Guillermo Valdes, del PDG, quien logró 12.500 votos.

“La sentencia definitiva de calificación y proclamación será dictada y notificada formalmente en el transcurso de la próxima semana, concluyendo así de manera definitiva el proceso electoral en el Distrito 17°“, finalizó.

