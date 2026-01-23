;

“Estamos en una caída libre”: Mario Desbordes pone en duda su militancia en Renovación Nacional

El alcalde de Santiago sostuvo que el ciclo de Chile Vamos se agotó y que lo venidero es “la construcción de una coalición amplia, integrada por la UDI, RN, Amarillos y Demócratas”.

Pablo Castillo

23 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

23 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

“Desconozco si Renovación Nacional logrará proyectarse más allá de un año”. Con esas palabras, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), entregó un severo diagnóstico sobre el estado de su colectividad, dejando además en suspenso su continuidad como militante.

El jefe comunal sostuvo que históricamente RN fue capaz de levantar propuestas conectadas con “el sentir, las frustraciones y las aspiraciones de la clase media”, algo que, a su juicio, no logró transmitirse en la última elección.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Desbordes apuntó a que quien terminó capitalizando ese espacio fue Franco Parisi. “Me parece un error enorme descalificar o ningunear a su electorado. Es una mirada que sigue plenamente vigente”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el ciclo de Chile Vamos se agotó y que lo venidero es “la construcción de una coalición más amplia, integrada por la UDI, RN, Amarillos y Demócratas”.

Sobre su partido, Desbordes indicó que hoy su foco está puesto completamente en la gestión municipal. “Estoy dedicado a ser alcalde al mil por ciento y RN es una noticia en desarrollo. No sé si el partido seguirá existiendo en un año más”, expresó.

“Hoy no veo al partido con claridad ni con rumbo definido, y tampoco sé qué pasará con mi participación futura”, admitió.

Sobre su eventual permanencia en la colectividad, Desbordes fue enfático en que dependerá del camino que adopte RN. “No voy a entrar en peleas ni conflictos personales, no me interesa. Pero RN necesita una autocrítica profunda, porque estamos en una caída libre”, concluyó el ex presidente del partido.

