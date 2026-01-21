Discordia por cupo del Maule: UDI asegura que ganaron un nuevo diputado, PDG los desmiente y tilda de matones

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de la Región del Maule acogió el reclamo presentado por la Unión Democrática Independiente (UDI) tras la última elección parlamentaria, lo que permitió revertir el resultado inicial y confirmar la elección del diputado Felipe Donoso para el próximo período legislativo. La decisión dejó sin escaño al Partido de la Gente (PDG), que había obtenido un cupo en el conteo preliminar.

La colectividad gremialista solicitó el recuento de votos luego de detectar mesas con una cantidad de sufragios superior al número de electores habilitados, errores en actas y una incorrecta clasificación de votos nulos.

En el primer resultado se había informado la elección de tres diputados del oficialismo, dos del Partido Republicano, uno de Evópoli y uno del Partido de la Gente. Según ese conteo, la lista Chile Vamos–Demócratas quedó a solo 88 votos de doblar a la lista del PDG, liderada por el economista y excandidato presidencial Franco Parisi.

La lista J, denominada Chile Grande y Unido, alcanzó 97.471 sufragios y obtuvo un solo cupo. En tanto, la lista I del PDG consiguió 48.823 votos, cifra que también le permitió acceder a un escaño. Sin embargo, tras el recuento ordenado por el Tricel, se estableció que Chile Vamos superó por 30 votos el umbral necesario para doblar, lo que modificó la asignación final.

Pese al vuelco ya determinado, aún resta el fallo definitivo que confirme formalmente la nueva composición parlamentaria.

Versión del PDG

Desde el Partido de la Gente (PDG) descartaron una derrota electoral y, a través de un comunicado, aseguraron que “venimos a desmentir categóricamente las publicaciones falsas emanadas desde el corazón de la Unión Demócrata Independiente, en las cuales se señala que el PDG habría perdido al diputado electo por el Distrito 17 de la Región del Maule, Guillermo Valdés, tras una solicitud presentada por la UDI para revisar algunas mesas electorales”.

En el texto, agregan que “como presidente del PDG, asistí personalmente esta mañana a la revisión de las actas correspondientes a 16 mesas del Distrito 17, proceso que se desarrolló de manera transparente y fue encabezado presencialmente por tres ministros integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones. Los resultados y definiciones de dicha revisión serán comunicados en los tiempos y formas que el tribunal disponga, conforme a la legislación electoral vigente”.

Asimismo, calificaron como una “vergüenza” que desde la UDI, “de manera matonesca, intenten revertir ‘por secretaría’ la voluntad soberana de los habitantes de la Región del Maule y que, además, busquen manipular a la opinión pública mediante información falsa”.