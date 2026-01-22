;

Escala disputa entre el PDG y la UDI: Parisi denuncia amenazas de diputado Donoso

El líder del PDG acusó al parlamentario UDI de intentar interferir en el reconteo de votos por el cupo a diputado que se encuentra en disputa en El Maule.

El líder y excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, denunció amenazas contra el parlamentario electo del partido, Guillermo Valdés, atribuidas al diputado de la UDI Felipe Donoso. Parisi acusó a Donoso de intentar “meter las manos a las urnas” para asegurar su reelección.

La denuncia surge luego de que Donoso solicitara un reconteo de votos en las mesas del Distrito 17, procedimiento que, según publicaciones en las cuentas oficiales de la UDI, habría otorgado la elección al gremialista.

Sin embargo, aún no existe un fallo oficial del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Así lo afirmó Parisi, quien declaró que “nuestro diputado electo está siendo amenazado por el yerno del senador Coloma y el cuñado del diputado Coloma”, en alusión a Felipe Donoso.

