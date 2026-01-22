;

VIDEO. “Yo no he conseguido nada con Católica... Lo que más quiero es ganar algo con el club y ahora tengo la posibilidad”

El jugador de Universidad Católica, Cristian Cuevas, anticipó la final de la Supercopa 2026, donde los “cruzados” enfrentarán a Coquimbo Unido.

Damián Riquelme

Carlos Parra - Comunicaciones ANFP

Carlos Parra - Comunicaciones ANFP

Universidad Católica comienza este 2026 con el pie derecho, amarrando una final de Supercopa de Chile. Este domingo 25 deberá medirse frente al campeón del torneo nacional la temporada pasada, Coquimbo Unido.

Cristián Cuevas realizó una conferencia de prensa desde San Carlos de Apoquindo, en donde le preguntaron sobre sus sensaciones a falta de tres días de dicho encuentro. “Jugar una final al principio del año y conseguir una copita, una medalla, es lindo. Arrancar el año así, de la mejor manera, es lo que queremos. Sabemos que nos toca Coquimbo, que es un equipo duro y que el último año no nos ha ido muy bien contra ellos”, confesó el jugador de la UC.

Revisa también:

ADN

En esa misma línea, sobre el rival, declaró que “es cierto que cambiaron de técnico y mantuvieron la base, ya que la mayoría de los jugadores se quedaron. Juegan parecido al Coquimbo del año pasado, así que sabemos que será un partido duro y difícil. Además, al ser un partido único, esperamos seguir haciendo las cosas mejor que el martes, quedarnos con el triunfo y con la copa”.

“Yo no he conseguido nada con el club, así que para mí, netamente, lo que más quiero es ganar algo con el club, y teniendo la posibilidad de que en dos partidos te dé una copa, sería muy lindo personalmente y para el grupo también”.

Y finalmente fue consultado sobre las nuevas incorporaciones de la UC. “Siento que todos vienen a aportar su granito de arena, todos son muy buenos jugadores, por algo están acá. El Mati (Palavecino) dejó demostrado el año pasado que fue uno de los mejores jugadores del campeonato, salió campeón, sabemos lo que juega, lo que nos puede dar, y estamos muy contentos por tener a todos esos jugadores en este plantel”, cerró el chileno.

Revisa la conferencia de prensa de Cristián Cuevas

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad