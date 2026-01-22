Universidad Católica comienza este 2026 con el pie derecho, amarrando una final de Supercopa de Chile. Este domingo 25 deberá medirse frente al campeón del torneo nacional la temporada pasada, Coquimbo Unido.

Cristián Cuevas realizó una conferencia de prensa desde San Carlos de Apoquindo, en donde le preguntaron sobre sus sensaciones a falta de tres días de dicho encuentro. “Jugar una final al principio del año y conseguir una copita, una medalla, es lindo. Arrancar el año así, de la mejor manera, es lo que queremos. Sabemos que nos toca Coquimbo, que es un equipo duro y que el último año no nos ha ido muy bien contra ellos”, confesó el jugador de la UC.

En esa misma línea, sobre el rival, declaró que “es cierto que cambiaron de técnico y mantuvieron la base, ya que la mayoría de los jugadores se quedaron. Juegan parecido al Coquimbo del año pasado, así que sabemos que será un partido duro y difícil. Además, al ser un partido único, esperamos seguir haciendo las cosas mejor que el martes, quedarnos con el triunfo y con la copa”.

“Yo no he conseguido nada con el club, así que para mí, netamente, lo que más quiero es ganar algo con el club, y teniendo la posibilidad de que en dos partidos te dé una copa, sería muy lindo personalmente y para el grupo también”.

Y finalmente fue consultado sobre las nuevas incorporaciones de la UC. “Siento que todos vienen a aportar su granito de arena, todos son muy buenos jugadores, por algo están acá. El Mati (Palavecino) dejó demostrado el año pasado que fue uno de los mejores jugadores del campeonato, salió campeón, sabemos lo que juega, lo que nos puede dar, y estamos muy contentos por tener a todos esos jugadores en este plantel”, cerró el chileno.