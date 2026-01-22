Salió de la cárcel y ahora podría tener una nueva oportunidad en el fútbol chileno: “El técnico lo quiere”

Rivaldo Hernández, jugador que en mayo de 2024 fue detenido y formalizado junto a otros ocho excadetes de Cobreloa por el delito de violación grupal contra una joven, podría tener una nueva oportunidad en el fútbol chileno.

En septiembre del 2025, la Corte de Apelaciones confirmó el cambio de las medidas cautelares de Hernández tras una serie de errores de la Fiscalía. El lateral de 23 años abandonó la cárcel tras más de un año y pasó a tener arresto domiciliario nocturno, aunque todavía no hay una resolución del caso.

Desde entonces, el defensor volvió a entrenar en el club de Calama y ahora tiene grandes posibilidades de quedarse en el plantel para afrontar la temporada 2026 en la Primera B.

Así lo confirmó Harry Robledo, presidente de Cobreloa, quien en diálogo con En La Línea Deportes detalló la situación del jugador. “Rivaldo va a estar con nosotros, él quiere quedarse con nosotros, pero hay que ver todo el tema legal. Mientras tanto, le vamos a dar la posibilidad de que entrene con el plantel”, afirmó el dirigente.

De todas formas, Robledo fue claro en señalar que el jugador aún no ha firmado contrato con el cuadro nortino. “No, hay solamente un acuerdo. El técnico también desea que Rivaldo se quede, pero primero tenemos que ver su tema legal”, cerró.