El “palo” de la UC a Colo Colo y Javier Correa tras el doblete de Fernando Zampedri en la Supercopa

Universidad Católica se instaló en la final de la Supercopa 2026 luego de vencer 4-2 a Huachipato en la semifinal disputada este martes. El equipo de Daniel Garnero se impuso con dos goles de Fernando Zampedri, uno de Clemente Montes y un tanto de Justo Giani.

Tras el doblete que marcó Zampedri, el elenco “cruzado” aprovechó el momento para enviar una indirecta a Colo Colo y a su delantero Javier Correa, a través de redes sociales.

Y es que hace dos días, los albos realizaron una publicación donde se refirieron a Correa como el “Toro”, apodo que recibe desde hace tiempo el goleador de la UC.

Doblete del Toro ⚽️⚽️



Revive los goles de Javier Correa en el duelo ante Alianza Lima por la @SerieRdeLP ⚪️⚫️🤟🏼 pic.twitter.com/qT3dcziXmZ — Colo-Colo (@ColoColo) January 19, 2026

Durante el partido contra Huachipato por las semifinales de la Supercopa, Universidad Católica se pronunció en sus redes sociales para dejar claro que Fernando Zampedri es el “el único Toro”. Y en otra publicación, la UC escribió: “Toro hay uno solo, y es de los Cruzados”.

De esta manera, el conjunto precordillerano defendió el apodo de su delantero luego de que Colo Colo usara el mismo sobrenombre con Javier Correa.