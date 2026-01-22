“Es probable que ni siquiera tenga sexo en casa”: Exfigura del Chelsea arremete contra Antonio Conte

Corría el año 2014, cuando el Chelsea fichó al delantero Diego Costa por 38 millones de euros desde el Atlético de Madrid. En ese entonces, el técnico era José Mourinho. El brasileño esa temporada la cerró con 21 goles en 37 partidos. Posteriormente, siguió una temporada más sumando goles en Stamford Bridge.

En 2016 asumió como DT el italiano Antonio Conte, conocido por su “mano dura” en los clubes que ha pasado. En aquella temporada, el jugador brasileño-español fue el goleador de los “Blues“, marcando 22 goles en 42 partidos, pero no todo fue color de rosas.

En una entrevista reciente en el podcast de Obi Mikel, exfutbolista del Chelsea, Diego Costa abordó su relación con Antonio Conte. Allí contó que el italiano no le agradaba en lo absoluto y que todo se rompió, concretamente, cuando este le dijo que no iba a contar con él para la siguiente temporada.

“Me fui de vacaciones y tenía la oportunidad de renovar con el Chelsea. Entonces le mandé un mensaje a Conte, que era el entrenador en ese momento. Le dije: ‘Jefe, quiero saber si contarás conmigo para la próxima temporada’. Él me respondió con un mensaje de texto: ‘Diego, gracias por todo lo que has hecho, pero no cuento contigo", señaló el delantero.

El atacante aseguró que Conte “es un tipo de persona que no confía en los demás. Cree que lo sabe todo. Tú no disfrutas entrenar con él. Siempre estaba enfadado, siempre con mala cara. Incluso es probable que ni siquiera tenga sexo en casa”.

“Es una pena, porque yo era muy feliz en el Chelsea, pero no quería causar un problema al club (...) Pero nadie quiere a Conte, esa es la razón por la que no duró. El pasado es el pasado. Los títulos que ganó con el Chelsea los ganó conmigo, para su mala suerte. Le deseo lo mejor en la vida”, sentenció el goleador.